Ученые предупредили о последствиях перенесенного COVID-19

После выздоровления от COVID-19 могут начать проявляться различные заболевания. Кроме того, возможно повторное заражение коронавирусом. Для того чтобы снизить риск заражения, даже перенесшим новую инфекцию, а также вакцинированным людям следует соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Такие выводы сделали специалисты из разных стран, результаты их работы отражены в статье, опубликованной в журнале MDPI.

Итальянские ученые провели исследование с участием пациентов, переболевших коронавирусом. Больше половины участников исследования (53%) даже после выздоровления страдали от повышенной утомляемости. Около 43% перенесших COVID-19 обращали внимание на сохранение одышки, а 21% страдали от болезненных ощущений в грудной клетке. Боли в суставах мучили 27,3% участников исследования.

В целом ухудшение состояния отмечалось у 44% победивших болезнь, 55% получили три и более неприятных последствия от перенесенной инфекции. У каждого третьего продолжали наблюдаться один или два симптома, и только 12% полностью избавились от всех клинических проявлений коронавируса.

По данным бельгийских и голландских врачей, признаки заболевания остались у большинства излеченных от COVID-19. Среди отголосков болезни по распространенности лидирует утомляемость - 98%, мышечная слабость - 90%, нарушения сна - 88% и болезненные ощущения различного характера - 87%. Поэтому специалисты рекомендуют после выздоровления от коронавируса пройти диспансеризацию, чтобы проверить состояние организма.