В Южном Судане задержали блогера Илью Варламова

Российского блогера Илью Варламова арестовали в Южном Судане. Вместе с ним местные военные задержали еще нескольких человек.

По словам блогера, в список задержанных также попали его супруга Любовь и двое их российских спутников. Путешественники находились в аэропорту города Капоэта. Группа собиралась вылететь оттуда в столицу Южного Судана.

Варламов подчеркнул, что в аэропорт приехали военные, которые начали обыскивать багаж россиян.

«Они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали», - отметил блогер, сообщается на сайте Varlamov.ru.

Варламов также сообщил, что военные сняли всю компанию с самолета, и сейчас путешественники находятся в «непонятном отделении». По словам блогера, военнослужащие попытались забрать их телефоны. Спустя некоторое время Илья Варламов добавил, что всем путешественникам объявили, что они арестованы.