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В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Виктория Ивашечкина
13:09 13.01.2021
При этом во всем мире за прошлую неделю было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания.
В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
© Фото: Globallookpress
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Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в России.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев COVID-19 в РФ», - подтвердила Вуйнович.

Однако, по ее словам, также необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания и более 85 тысяч случаев смерти, передает ТАСС.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, о снижении количества заболевших в России, однако ситуация по регионам остается различной. Более того, говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

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