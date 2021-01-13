В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Всемирная организация здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в России.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев COVID-19 в РФ», - подтвердила Вуйнович.

Однако, по ее словам, также необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания и более 85 тысяч случаев смерти, передает ТАСС.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, о снижении количества заболевших в России, однако ситуация по регионам остается различной. Более того, говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.