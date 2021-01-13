Число отравившихся в Буйнакске превысило 70 человек

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 70 человек. Более 60 из них - дети.

По предварительным данным, причина в загрязненной питьевой воде. При этом не исключены и другие источники инфекции. Рассматривается версия о некачественных продуктах и даже просроченных новогодних подарках.

Собранные специалистами пробы сейчас проходят экспертизу. Пациенты начали поступать в больницы четыре дня назад. Самому младшему - 1 год. На данный момент в стационарах остаются 34 ребенка. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. А работу местных надзорных органов под контроль взяла Генеральная прокуратура.

Во вторник, 12 января, в городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. У госпитализированных наблюдались следующие симптомы - повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника.