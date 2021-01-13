В Москве из-за аномальной погоды заледенела Останкинская башня

В Москве Останкинская башня покрылась льдом вследствие аномальной погоды. В столице наблюдается низкая температура, которая на данный момент составляет минус 11 градусов. Кроме того, значение имеет высокая влажность воздуха - около 81%.

Ранее синоптики сообщали, что в столичный регион на этой неделе придут аномальные холода - температура будет ниже средних климатических значений примерно на десять градусов. В Москве ночью столбики термометров будут опускаться до минус 21 градуса, а в некоторых районах - до минус 27.