Экономисты признали рубль самой недооцененной валютой мира

Журнал The Economist считает рубль самой недооцененной валютой мира. Такие выводы аналитики сделали, основываясь на показателях «индекса бигмака», то есть неофициального способа определения паритета покупательной способности, когда вместо стоимости корзины товаров в расчет берется цена на стандартный бургер.

Экономисты берут за основу тот факт, что один и тот же товар должен стоить одинаково во всех странах мира. Меньшая или большая цена, установленная на него в разных государствах, является показателем заниженного или завышенного курса местной валюты.

В частности, стоимость бигмака в России в январе 2021 года составляет 135 рублей, или 1,81 доллара, против 5,66 доллара, которые придется заплатить за этот бургер в США. «Индекс бигмака» показывает, что стоимость доллара должна составлять 23,85 рубля против реальных 74,79 рубля.

Кроме рубля, другими недооцененными валютами назвали гонконгский доллар и турецкую лиру.