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Российские банки объяснили последствия раскрытия причин отказа в кредите

Анна Касаткина
12:42 13.01.2021
Участники рынка считают, что такая практика создает дополнительные риски и ничего не дает заемщику.
Российские банки объяснили последствия раскрытия причин отказа в кредите
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Банки выступили против изменения порядка выдачи кредитов, при котором клиенты будут знать причину отказа по заявке. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) главе Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, которое есть в распоряжении РБК.

Ранее парламент Калмыкии внес на рассмотрение в Госдуму поправки в закон «О потребительском кредите», согласно которым предлагается обязать кредитные организации давать «мотивированное объяснение» отклонения заявки на кредит. Уточняется, что это поможет россиянам устранить причины отказов.

В АБР, в свою очередь, полагают, что такая практика ничего не даст несостоявшимся заемщикам, но создаст дополнительные риски для банков. Так, раскрывать причины отказа, по мнению участников рынка, затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

Кроме того, такие разъяснения приведут к раскрытию скоринговых моделей (моделей системы оценки кредитоспособности клиента), что способно только запутать потенциального заемщика, так как у различных банков они отличаются, пояснил изданию начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко. В письме также отмечается, что это приведет к росту жалоб заемщиков в суды, Центробанк и службу финансового уполномоченного.

В АБР полагают, что у клиентов уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредита. Гражданин может ознакомиться со своей кредитной историей, дважды в год ее можно заказать бесплатно. Зачастую достаточно оценить свою долговую нагрузку, так как банки часто отказывают клиенту еще до скоринга, если этот показатель слишком высок, отметили в ассоциации.

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