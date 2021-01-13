Астрономы зафиксировали, как гигантская черная дыра «пожирает» звезду

Астрономы регулярно фиксируют яркие вспышки, которые происходят в галактике на расстоянии 570 миллионов световых лет. Феномен происходит в спиральной галактике ESO 253-G003 примерно каждые 114 дней. Ученые впервые заметили явление в 2014 году и на протяжении шести лет пытались установить причины происходящего.

Из-за своей особенности галактика ESO 253-G003 даже получила неофициальное название «Старый Служака» по аналогии с одноименным гейзером в Йеллоустонском национальном парке («Старый Служака» извергается каждые 35-120 минут, являясь самым предсказуемым гейзером на планете), пишет журнал Science Alert.

Выяснилось, что регулярные вспышки, которые фиксируются из ESO 253-G003, связаны с активностью сверхмассивной черной дыры, сообщили астрономы в ходе 237-го заседания Американского астрономического общества. Черная дыра вращается вокруг звезды и каждые 114 дней оказывается на расстоянии, достаточном для поглощения части ее внешнего материала. В результате происходит яркая вспышка света, которую замечают телескопы на Земле.

Как пояснили астрономы, черная дыра, перекусывая, не разрывает звезду благодаря вытянутой орбите последней и «оптимальному расстоянию»: космические тела, с одной стороны, расположены не слишком близко друг к другу, с другой стороны, этого достаточно для питания черной дыры.