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Названа причина падения лифта с людьми в новостройке в Красноярске

Виктория Ивашечкина
12:18 13.01.2021
По данному инциденту местная прокуратура проводит проверку.
© Видео: Instagram, preobrazhensky14 © Фото: Instagram, preobrazhensky14
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В новостройке в Красноярске собственник одной из квартир перегрузил строительным мусором кабину лифта, что привело к нарушению его работы и последующему инциденту, который произошел с участием трех женщин и ребенка. Об этом в соцсетях сообщила управляющая компания дома.

«Что же произошло на самом деле? 12.01.21 с 14.00 до 15.00 собственник квартиры с 18-го этажа вывозил строительный мусор», - сказано в сообщении.

Отмечается, что «за 2,5 ходки накидали полную «Газель», почти три куба строительного мусора». Собственник квартиры вместе с помощниками несколько раз нагружали лифт мусором весом по одной тонне. Соответственно, как говорится в сообщении, это привело к перекосу кабины и разбалансировке направляющих.

В службе стройнадзора Красноярского края подтвердили факт инцидента. Отмечается, что, по данным управляющей компании, накануне в лифте действительно перевозили крупные вещи.

Ранее сообщалось, что в красноярской новостройке лифт, в котором находились три женщины и ребенок, начало трясти. Он несколько раз срывался в свободное падение. Трагедии удалось избежать, так как сработали уловители. В настоящее время работа лифта налажена. Прокуратура Красноярского края проводит проверку по данному инциденту. 

По данным УК, сработала аварийная автоматика, лифт остановился, и люди вышли. В настоящее время работа лифта налажена.

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