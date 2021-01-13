В Москве открылась запись на вакцинацию для новых категорий граждан

Со среды, 13 января, на вакцинацию от коронавируса в Москве могут записаться граждане из новых категорий: это ученые, сотрудники IT-сферы и связи, работники частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Ранее глава города заявлял, что после прививки пожилые москвичи, студенты старше 18 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, смогут снова пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Их социальные карты разблокируют спустя 2 недели после получения второго компонента вакцины.

Записаться на вакцинацию можно на сайтах mos.ru, emias.info и в инфомате поликлиники. Есть и ограничения. Поставить прививку не могут беременные и кормящие женщины, люди с хроническими болезнями или перенесшие ОРВИ менее чем за две недели до иммунизации.