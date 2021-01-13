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NASA поймало сигнал «Wi-Fi» со спутника Юпитера

Светлана Иванова
11:48 13.01.2021
Речь идет о декаметровых волнах, которые образуются электронами в магнитном поле Юпитера.
NASA поймало сигнал «Wi-Fi» со спутника Юпитера
© Фото: NASA
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Космический аппарат Juno зафиксировал радиосигнал с одного из спутников Юпитера. Речь идет о «декаметровом излучении» частотой от 10 до 40 МГц, которое на Земле известно как Wi-Fi. Об этом сообщает ABC4 со ссылкой на представителя NASA Патрика Виггинса.

Juno пролетал через полярный регион крупнейшей планеты Солнечной системы со скоростью 111 847 миль в час (около 180 000 км/ч), когда поймал волны, исходящие от одного из спутников Юпитера - Ганимеда.

Обнаруженное явление нельзя рассматривать как признак внеземной жизни, всему виной электроны, вращающиеся в магнитном поле Юпитера. В физике процесс известен под названием циклотронной мазерной неустойчивости, при которой электроны колеблются с меньшей скоростью, чем вращаются, что в итоге приводит к усилению радиоволн. Это же явление становится причиной появления полярных сияний в дальнем ультрафиолетовом спектре.

Как пояснил представитель NASA, полярные сияния на луне Юпитера также были зафиксированы с помощью камеры зонда Juno.

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