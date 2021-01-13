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Эстонский премьер подал в отставку из-за коррупционного скандала

Виктория Ивашечкина
11:37 13.01.2021
Юри Ратас возглавлял правительство страны с ноября 2016 года.
Эстонский премьер подал в отставку из-за коррупционного скандала
© Фото: ratasjurirus, Facebook
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Эстонский премьер-министр, лидер правящей партии Центра Юри Ратас заявил, что уходит в отставку. Накануне партии как юридическому лицу, а также пяти физлицам было предъявлено обвинение в коррупции.

По словам премьера, после консультаций с правлением партии и с ее фракцией в парламенте он решил подать в отставку, передает издание Delfi

При этом Ратас подчеркнул, что на посту премьера «не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений». Премьер также сообщил, что генпрокурор подтвердил ему, что у него нет к нему претензий. Он возглавлял правительство Эстонии с ноября 2016 года.

«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных», - отметил Ратас.

Накануне ведущий госпрокурор Таави Перн заявил, что предприниматель Хиллар Тедер и генсек партии Центра Михаил Корб договорились в прошлом году, что Тедер пожертвует партии Ратаса перед местными выборами до миллиона евро. По данным следствия, в частности, как отметил госпрокурор, Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября - по 30 000 евро. Четверо из подозреваемых по этому делу задержаны полицией.

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