В стране и мире Улетел в кювет и перевернулся: первые кадры с места ДТП с автобусом под Ростовом Анна Касаткина Спасатели поднимают перевернувшийся автобус при помощи специальной техники. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места смертельной аварии с маршрутным автобусом в Ростовской области. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. На кадрах можно увидеть, как спасатели с помощью специальной техники поднимают перевернувшийся автобус. ДТП произошло утром 13 января на трассе М4-Дон в Красносулинском районе. По данным ГИБДД, в аварии погибли два человека и трое пострадали. Всего в автобусе находилось 15 человек, среди них - граждане Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика