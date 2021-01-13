Улетел в кювет и перевернулся: первые кадры с места ДТП с автобусом под Ростовом
Спасатели поднимают перевернувшийся автобус при помощи специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Телеканал «Звезда» публикует первые кадры с места смертельной аварии с маршрутным автобусом в Ростовской области. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
На кадрах можно увидеть, как спасатели с помощью специальной техники поднимают перевернувшийся автобус.
ДТП произошло утром 13 января на трассе М4-Дон в Красносулинском районе. По данным ГИБДД, в аварии погибли два человека и трое пострадали. Всего в автобусе находилось 15 человек, среди них - граждане Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.