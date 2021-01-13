В США впервые за 70 лет казнили женщину

Власти США привели в исполнение смертный приговор женщине впервые за 70 лет. Об этом сообщает New York Times. Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана, передает газета. Смерть казненной была зарегистрирована 13 января в 09.31 по московскому времени. Ее адвокат Келли Хенри заявила, что, таким образом, был нарушен закон: Монтгомери страдала психическим заболеванием.

В июле Верховный суд США выпустил постановление, согласно которому впервые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах страны могут быть приведены в исполнение. Первым был казнен Дэниэл Льюис Ли, который также содержался в тюрьме Терре-Хот. Казнь Монтгомери стала 11-й по счету.

Следует отметить, что восстановление федеральной смертной казни в США имеет символическое значение, так как большая часть казней находится в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.