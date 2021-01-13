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В Китае протестировали водородно-кислородный двигатель для ракет

Светлана Иванова
10:52 13.01.2021
Двигатель в огневых испытаниях проработал 500 секунд, что составляет период рабочего цикла двигателя в полете.
В Китае протестировали водородно-кислородный двигатель для ракет
© Фото: Wang Jiangbo, Xinhua, Globallookpress
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В Китае прошли испытания двигателя для ракет нового поколения. Речь идет о кислородно-водородном двигателе, название которого пока не раскрывается. Ожидается, что он заменит YF-77, который сейчас используется для запуска первой ступени китайского семейства тяжелых ракет-носителей Long March CZ-5, пишет государственная газета Science and Technology Daily.

В качестве преимуществ разработчики называют экономичность и мощность. Поэтому, по замыслу разработчиков, с ее помощью можно будет летать на Луну, Марс и даже Юпитер. Планируется, что именно новый двигатель будет применяться в ходе нескольких амбициозных миссий, включая доставку образцов с астероида на Землю, забор проб марсианского грунта и последующий возврат на нашу планету и даже путешествие к самой большой планете Солнечной системы.

Принцип работы нового двигателя заключается в том, что вместо газогенераторного цикла YF-77 новая ракета будет использовать ступенчатый цикл горения, который повышает эффективность за счет более тщательного сжигания топлива. Разработчики при этом признают, что технология требует гораздо более тщательного инженерного проектирования и сборки.

Стоит признать, что говорить о практическом применении нового двигателя в космической отрасли еще преждевременно. Пока технология находится в процессе разработки. На данном этапе двигатель прошел четвертое тестирование, где в огневых испытаниях проработал 500 секунд, что составляет период рабочего цикла двигателя в полете.

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