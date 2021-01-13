В МИД РФ заявили, что Москва уверена в реализации «Северного потока - 2»

В России не сомневаются в успешной реализации газопровода «Северный поток - 2» вопреки давлению США на европейских партнеров «Газпрома». Об этом сообщил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Он также добавил, что сроки завершения проекта зависят от множества факторов.

«Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий... В успешной реализации "Северного потока - 2" мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США на западноевропейских бизнес-партнеров "Газпрома". Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим», - передает слова Тяпкина РИА Новости.

Также дипломат подчеркнул, что российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договоренности, которые были подписаны, в частности, со многими немецкими компаниями.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии.

Против данного проекта активно выступают США, которые предлагают Евросоюзу свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Американские власти в декабре 2019 года ввели санкции против «Северного потока - 2», в результате этого швейцарской компании Allseas пришлось приостановить прокладку газопровода.

Первого января этого года сенат США проголосовал за оборонный бюджет на финансовый год. В нем предусмотрено расширение санкций против «Северного потока - 2». Норвежская компания DNV GL уже сообщила, что останавливает деятельность по проверке и тестированию газопровода и не сможет его сертифицировать.