СМИ узнали, что Трамп не рассматривает возможность досрочной отставки

Действующий американский президент Дональд Трамп не рассматривает возможность досрочного ухода в отставку. Об этом телеканалу CNN сообщил источник, близкий к хозяину Белого дома. В частности, по словам одного из высокопоставленных советников главы США, Трамп воспринимает отставку как признание поражения, поэтому о решении пойти на такой шаг не может быть и речи.

Источник телеканала также усомнился в том, что сенат осудит американского лидера. По мнению советника Белого дома, для этого недостаточно времени.

«Мы пройдем 20-е число (день инаугурации избранного президента США Джо Байдена) и двинемся дальше», - рассказал собеседник телеканала, подчеркнув, что, по всей вероятности, Трампа минует унизительная процедура импичмента.

По словам источника, действующий американский президент отслеживает развитие ситуации и обращает внимание на то, кто из политиков проявляет себя как его сторонник, а кто - как противник. Советник Белого дома также посчитал, что Трамп в последнее время выглядит «угрюмым».

Ранее палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа от власти. За принятие меры проголосовали 223 депутата, против — 205.