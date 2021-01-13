СМИ узнали о планах Минюста получить доступ к банковской тайне

Минюст России планирует получить доступ к банковским операциям и счетам юридических лиц и граждан. Ведомство подготовило соответствующие поправки в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», сообщают «Известия».

Согласно поправкам, Минюст должен быть включен в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Уточняется также, что данное нововведение не повлечет за собой негативных последствий для некоммерческих организаций.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций готовы поддержать инициативу. По словам главы комитета Сергея Гаврилова, новые нормы помогут Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО. Гаврилов подчеркнул, что необходимо исключить некоммерческие организации, использующиеся для незаконного вывода денег или нелегального бизнеса.