Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ узнали о планах Минюста получить доступ к банковской тайне

Анна Касаткина
10:17 13.01.2021
Соответствующие поправки в федеральный закон необходимы для совершенствования контроля за НКО, пояснили в ведомстве.
СМИ узнали о планах Минюста получить доступ к банковской тайне
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Минюст России планирует получить доступ к банковским операциям и счетам юридических лиц и граждан. Ведомство подготовило соответствующие поправки в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», сообщают «Известия».

Согласно поправкам, Минюст должен быть включен в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Уточняется также, что данное нововведение не повлечет за собой негативных последствий для некоммерческих организаций.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций готовы поддержать инициативу. По словам главы комитета Сергея Гаврилова, новые нормы помогут Минюсту выполнять возложенный на него государством контроль за деятельностью НКО. Гаврилов подчеркнул, что необходимо исключить некоммерческие организации, использующиеся для незаконного вывода денег или нелегального бизнеса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:16 В стране и мире
СМИ узнали, что Трамп не рассматривает возможность досрочной отставки
09:00 ОПК
Видео
Усиленная огневая мощь: кадры отгрузки новой партии танков Т-80БВМ для ВС РФ
07:35 В стране и мире
Видео
«Входит в топ»: ученые оценили размеры пролетевшего над Камчаткой метеорита
07:23 В стране и мире
Видео
США пригрозили европейским компаниям за помощь в строительстве «Северного потока-2»
04:58 Армия
Видео
Захват «противника» и пуски ракет: истребители МиГ-31БМ провели учебный бой в Пермском крае
Популярное
Популярное
Астрономы обнаружили новую суперземлю в два раза старше нашей планеты
Видео
Ребенок и три женщины чуть не разбились в падающем лифте в новостройке в Красноярске
Видео
Брюса Уиллиса выставили из аптеки из-за отсутствия маски
Видео
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
Названы лекарства, от которых лучше отказаться во время коронавируса
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.