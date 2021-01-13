Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео

Житель Запорожья попытался попасть на территорию Крыма на своем внедорожнике. Инцидент попал на видео, кадры которого опубликовала Госпогранслужба Украины. Мужчина пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт «Чонгар».

Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Мужчина подъехал на внедорожнике на пропускной пункт, закрылся в автомобиле, не давая возможности осмотреть машину.

На выездном шлагбауме житель Запорожья дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки. После этого его задержали пограничники.

Далее можно увидеть, как авто с сидящим внутри водителем окружают украинские пограничники. Силовики попытались открыть дверь, но в этот момент внедорожник отъезжает и таранит заграждение. Потом водителя вытаскивают из авто и укладывают на асфальт.

Пограничники конвоируют задержанного. Мужчина, судя по кадрам, ведет себя агрессивно и угрожает силовикам. В самой Госпогранслужбе заявили, что жителя Запорожья привлекли к административной ответственности.