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Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео

Виктория Ивашечкина
10:12 13.01.2021
На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки.
© Видео: Державна прикордонна служба України, YouTube © Фото: Державна прикордонна служба України, YouTube
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Житель Запорожья попытался попасть на территорию Крыма на своем внедорожнике. Инцидент попал на видео, кадры которого опубликовала Госпогранслужба Украины. Мужчина пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт «Чонгар». 

Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Мужчина подъехал на внедорожнике на пропускной пункт, закрылся в автомобиле, не давая возможности осмотреть машину.

На выездном шлагбауме житель Запорожья дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки. После этого его задержали пограничники.

Далее можно увидеть, как авто с сидящим внутри водителем окружают украинские пограничники. Силовики попытались открыть дверь, но в этот момент внедорожник отъезжает и таранит заграждение. Потом водителя вытаскивают из авто и укладывают на асфальт.

Пограничники конвоируют задержанного. Мужчина, судя по кадрам, ведет себя агрессивно и угрожает силовикам. В самой Госпогранслужбе заявили, что жителя Запорожья привлекли к административной ответственности.

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