Россиянка Осипова подала апелляцию на повторный приговор за «похищение» собственного ребенка

Признанная виновной в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы США россиянка Богдана Осипова подала апелляцию на приговор, который ей 8 января вынес федеральный суд в штате Канзас.

В уведомлении, поступившем в электронную базу суда, говорится, что апелляцию Богданова подает в апелляционный суд десятого округа США.

Россиянка была приговорена к семи годам тюрьмы в июне 2019 года. В США ее признали виновной в похищении собственного ребенка, а также по двум пунктам статьи о вымогательстве.

Восьмого января 2021 года Осиповой был вынесен повторный приговор. Теперь женщина более не обязана отбывать наказание, но должна запросить у властей России разрешение на возвращение ее детей в США.

У Богданы Осиповой есть два гражданства - российское и американское. У женщины - трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с ее бывшим мужем-американцем Брайаном Мобли. Дети проживают в России.