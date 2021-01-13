Астрономы обнаружили самый далекий квазар во Вселенной

Международная группа астрономов открыла самый ранний и далекий квазар во Вселенной. Исследователи отмечают, что он сформировался через 670 миллионов лет после Большого взрыва.

Как говорится в журнале Astrophysical Journal Letters, квазар находится на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли. Он носит название J0313-1806 и питается с помощью сверхмассивной черной дыры.

Квазар гораздо массивнее Солнца - примерно в 1,6 миллиарда раз. Также он более чем в тысячу раз ярче всей галактики Млечный Путь.

Чтобы определить удаленность астрономического объекта от Земли, исследователи использовали целый комплекс телескопов и радиотелескопов, расположенных в разных частях планеты. Также ученые отметили, что родительская галактика квазара должна формировать звезды примерно в 200 раз быстрее, чем Млечный путь.

Стоит отметить, что квазары возникают в тот момент, когда сильная гравитация сверхмассивной черной дыры в ядре галактики втягивает окружающий материал, формирующий вращающийся вокруг дыры диск.