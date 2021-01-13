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Минсельхоз США назвал рекордным урожай пшеницы в РФ

Тамара Астапенкова
00:15 13.01.2021
Ведомство оценило урожай пшеницы в России в 2020-2021 сельскохозяйственном году в 85,3 миллиона тонн.
Минсельхоз США назвал рекордным урожай пшеницы в РФ
© Фото: pixabay
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценило урожай пшеницы в России в 2020-2021 сельскохозяйственном году в рекордные 85,3 миллиона тонн. Это следует из январского обзора Минсельхоза, опубликованного во вторник, 12 января.

«По оценкам Министерства сельского хозяйства США, производство пшеницы в России в 2020/21 году составит рекордные 85,3 миллиона тонн, что на 2% больше, чем в прошлом месяце, и на 16% больше, чем в прошлом году», - говорится в отчете.

Уточняется, что 59,8 миллиона тонн приходится на долю озимой пшеницы, 25,5 миллиона тонн – на яровую. Сельскохозяйственный год 20/21 длится с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года, то есть в обзоре оценивается урожай 2020 календарного года. В ведомстве уточняют, что в оценку не включены данные по сбору пшеницы в Крыму.

Ранее в Германии отметили невероятный подъем, наблюдаемый в последние годы в сельском хозяйстве в России. Немецкие журналисты считают, что российский аграрный сектор смог наверстать упущенное в прежние годы.

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