Качающиеся люстры и падающие предметы: кадры мощного землетрясения в Иркутской области

Тысячи человек этой ночью разбудило мощное землетрясение магнитудой 6,5 на границе России и Монголии. Видеоролики с трясущейся мебелью и качающимися люстрами очевидцы публиковали в социальных сетях.

Очаг землетрясения находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска и залегал на глубине 10 километров. По данным МЧС России, интенсивность в эпицентре составила 8,7 балла. Отголоски почувствовали также жители Иркутска, Братска, Тулуна и Усть-Илимска.

По словам очевидцев, в квартирах тряслась мебель, падали предметы с полок, а в некоторых домах даже появились трещины на стенах. Перепуганные жители выбегали на улицу. Разрушений и пострадавших, по данным спасательного ведомства, нет. Специалисты занимаются обследованием всех социально важных объектов.

Жители Иркутска в социальных сетях шутят, что волнения в земной коре у них вместо будильника - за последние полгода это уже третий случай. Обычно толчки происходят прямо перед рассветом.