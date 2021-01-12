Черные стены и сгоревшая мебель: кадры из квартиры в Екатеринбурге, где начался смертельный пожар

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры из сгоревшей квартиры в Екатеринбурге на улице Рассветной. Пожар унес жизни восьми человек, проживавших в многоэтажном доме.

На видео запечатлены последствия пожара - стены в копоти, обгоревшие части конструкции здания и почти полностью уничтоженная внутренняя обстановка жилища. Находившиеся в квартире люди погибли.

Возгорание случилось в ночь на 12 января. На место оперативно прибыли спасатели и провели эвакуацию из дома 90 жителей, однако восемь человек погибли, включая семилетнего ребенка. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.