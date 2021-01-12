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Над Камчаткой взорвался метеорит: видео

Виктория Ивашечкина
09:21 12.01.2021
По оценкам специалистов, энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
© Видео: obyavleniya_kam_41, Instagram © Фото: obyavleniya_kam_41, Instagram

Ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой.

По словам директора Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилы Чеброва, специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как было опубликовано видео, снятое очевидцами. На кадрах, как отмечают ученые, был зафиксирован полет и дальнейший взрыв космического тела.

По словам Чеброва, специалисты по данным инфразвуковой станции, которая расположена в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки. 

Отмечается, что перед разрушением движение метеорита в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. По предварительной оценке сигнала, диаметр метеорита был менее 10 метров. При этом энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте. 

В 2019 году NASA зафиксировало взрыв крупного метеорита в районе Камчатки. Тогда специалисты заявили, что подобное явление может наблюдаться два или три раза в столетие.

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