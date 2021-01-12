Путин призвал прокуратуру обратить внимание на реализацию нацпроектов и борьбу с коррупцией

Во вторник, 12 января, российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. Во время обращения президент заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом и жестко пресекать коррупцию.

«Конечно, следует наращивать усилия в борьбе с преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета», - отметил российский лидер в обращении.

Более того, по словам Путина, сопровождение реализации нацпроектов, обеспечение законности на предстоящих думских выборах требуют серьезного внимания со стороны прокуратуры.

Президент РФ подчеркнул, что в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав. Путин посоветовал сотрудникам прокуратуры действовать твердо и принципиально.

В России День работника прокуратуры ежегодно отмечается 12 января.