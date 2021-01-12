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Стала известна судьба екатеринбурженки, умолявшей о помощи в Twitter во время пожара

Анна Касаткина
08:30 12.01.2021
В ночь на 12 января на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной в Екатеринбурге произошло возгорание квартиры и сильное задымление подъезда.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС России

Женщина, просившая помощи в Twitter во время пожара в жилом доме в Екатеринбурге, погибла вместе с дочерью. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ночь на 12 января на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветной произошло возгорание квартиры и сильное задымление подъезда. Несмотря на незамедлительную эвакуацию жильцов дома, в результате происшествия погибло восемь человек.

Во время пожара жительница Екатеринбурга по имени Наталья оказалась заблокирована в квартире на девятом этаже и просила о помощи через Twitter.

«Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», – писала женщина.

По словам Горелых, в 5.25 (3.25 мск) бригада скорой помощи №63 передала информацию о том, что по дороге в больницу скончалась спасенная из горящего здания девочка. Ее личность удалось установить: ей оказалась Вера 2013 года рождения. Вместе с ней погибла и ее мать Наталья 1982 года рождения.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В прокуратуре считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, уточняет РИА Новости.

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