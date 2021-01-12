Более 10 тысяч военнослужащих ЦВО сделали прививку от COVID-19

В России вакцинация от коронавируса активно идет не только во всех регионах, но и в армии. В одном только Центральном военном округе (ЦВО) с декабря прошлого года прививку первым компонентом сделали более 10 тысяч человек.

В первую очередь вакцинацию прошли военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией. А также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Всего военными медицинскими учреждениями планируется привить вакциной около 100 тысяч военнослужащих соединений и частей, расположенных на территории округа. Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих.