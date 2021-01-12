Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения для появления патогенного для человека вируса SARS-CoV-2. Они позволили вирусу перейти от летучих мышей к человеку и оказались аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году.

Специалисты провели анализ родственного SARS-CoV-2 коронавируса RaTG13 – его геном на 96% схож с геномом возбудителя COVID-19. Генетические различия затронули S-белок (белок-«шип»), который играет ключевую роль в заражении человеческой клетки. Выяснилось, что у RaTG13 этот белок не способен эффективно связываться с клеточными рецепторами человека, однако если в него вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, эффективность связывания повышается.

Кроме того, обнаружено, что SARS-CoV-2 не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей – это указывает на наличие промежуточного хозяина, говорится в пресс-релизе к научной работе, опубликованной в журнале PLOS Biology, на портале Phys.org.

По мнению ученых, у данной группы вирусов существует общий механизм, который делает их склонными к мутациям и позволяет переходить к новым хозяевам. Специалисты отмечают, что исследования могут помочь в выявлении зоонозов (циркулирующих среди животных вирусов), которые потенциально опасны для людей и могут представлять угрозу пандемии.