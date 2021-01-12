Гинцбург раскрыл планы по разработке детской вакцины от коронавируса

Центр имени Гамалеи может запросить через два месяца у Министерства здравоохранения РФ разрешение на исследование «детской» вакцины против COVID-19 «Спутник V».

По словам директора Центра Александра Гинцбурга, на данный момент ведется работа по подготовке необходимых документов. Сами исследования начнутся не раньше, чем закончится третья фаза испытаний препарата у взрослых. Она, как отметил Гинцбург, запланирована на апрель-май текущего года.

По действующему российскому законодательству, разрабатываемый медпрепарат сначала испытывают на взрослых, а после этого становятся возможны исследования на детях.

Ранее Александр Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новых штаммов коронавируса. По словам директора центра Гамалеи, возможность мутации вируса учитывалась при создании вакцины, разработанной совместно с Минобороны РФ.