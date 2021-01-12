Названа возможная причина смертельного пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Возможной причиной пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Напомним, жертвами происшествия которого стали восемь человек, в том числе один ребенок.

«В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», - отметила Канатова.

Также уточняется, что было организовано размещение эвакуированных жильцов в здании соседней гимназии. При этом точная причина происшествия будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, передает РИА Новости.

По словам представителя прокуратуры, очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки. Более того, было обнаружено много окурков от табачных изделий

Ночью 12 января поступило сообщение о пожаре по улице Рассветной в Екатеринбурге. На момент прибытия спасателей горела квартира на втором этаже. Пожарные незамедлительно начали эвакуировать жильцов.