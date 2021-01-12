Опубликованы кадры с места пожара с восьмью жертвами в Екатеринбурге

Появилось видео с места пожара в жилом доме в Екатеринбурге, в результате которого погибло восемь человек. Кадры опубликовало ГУ МЧС России по Свердловской области.

На видео можно увидеть работы экстренных служб, а также последствия возгорания на втором этаже – нижняя часть стены снаружи дома покрыта черной копотью.

Пламя в квартире вспыхнуло в ночь на 12 января и охватило почти 30 квадратных метров. Густой едкий дым дошел до девятого этажа. Из здания эвакуировали 90 человек. В результате пожара восемь человек погибли, включая семилетнего ребенка, которой скончался по дороге в больницу.

На данный момент огонь полностью потушен. Спасатели обходят все квартиры и сверяют списки жильцов. Причины возгорания пока неизвестны. На месте развернут оперативный штаб МЧС, с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи.