США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что власти США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Мероприятие назначено на 20 января, планируется участие на уровне посла.

«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», - уточнил РИА Новости представитель посольства.

Также отмечается, что чаще всего послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента. Однако в 2021 году она проходит в исключительно сокращенном составе на фоне пандемии коронавируса.

Сообщалось, что на церемонию допустят только членов конгресса и их гостей. То есть, не более чем по одному на каждого.

Ранее сообщалось, что власти США усилят меры безопасности на инаугурации Джо Байдена. Такое решение приняли ввиду учащения случаев столкновения жителей с законодателями и штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.