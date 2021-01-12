Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

Виктория Ивашечкина
06:30 12.01.2021
В 2021 году церемония пройдет в исключительно сокращенном составе на фоне пандемии коронавируса.
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
© Фото: Biden Transition TV via CNP Med globallookpress

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что власти США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Мероприятие назначено на 20 января, планируется участие на уровне посла.

«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», - уточнил РИА Новости представитель посольства.

Также отмечается, что чаще всего послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента. Однако в 2021 году она проходит в исключительно сокращенном составе на фоне пандемии коронавируса.

Сообщалось, что на церемонию допустят только членов конгресса и их гостей. То есть, не более чем по одному на каждого.

Ранее сообщалось, что власти США усилят меры безопасности на инаугурации Джо Байдена. Такое решение приняли ввиду учащения случаев столкновения жителей с законодателями и штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:56 В стране и мире
В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли 8 человек
04:04 В стране и мире
Видео
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
03:28 В стране и мире
Видео
В Иркутске сообщили о трех афтершоках после землетрясения в Монголии
00:00 В стране и мире
Видео
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
23:40 В стране и мире
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.