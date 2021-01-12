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Трамп и Пенс впервые встретились после штурма Капитолия

Иван Линдеманн
05:08 12.01.2021
Президент и вице-президент США договорились о совместной работе до конца срока.
Трамп и Пенс впервые встретились после штурма Капитолия
© Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP globallookpress

Дональд Трамп и Майк Пенс впервые встретились после штурма Капитолия. О беседе президента и вице-президента США сообщили Reuters и CNN со ссылкой на источники.

Неназванные высокопоставленные чиновники охарактеризовали разговор как хороший.

«Они подтвердили, что те, кто нарушил закон и штурмовали Капитолий на прошлой неделе, не представляют движение "Америка прежде всего", поддерживаемое 75 миллионами американцев, и пообещали продолжать работу ради страны до конца своего срока», - сказал один из собеседников.

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о намерении конгрессменов предложить вице-президенту запустить процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти. Демократы считают, что глава Белого дома виновен в беспорядках, в результате которых погибли пять человек.

Передача власти Джо Байдену состоится в следующую среду, 20 января. Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности в день инаугурации. Он будет действовать две недели - с 11 по 24 января.

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