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Британия и Евросоюз завершили переход по Brexit

Роман Захаров
02:56 01.01.2021
C 1 января 2021 года Британия покидает единый рынок и таможенный союз ЕС, но при этом стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.
Британия и Евросоюз завершили переход по Brexit
© Фото: pixabay

Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit. В действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

Историческое соглашение о сотрудничестве Лондона и Брюсселя было достигнуто 24 декабря 2020 года после нескольких месяцев сложных переговоров. Согласно условиям документа, 1 января 2021 года Британия покидает единый рынок и таможенный союз ЕС, но при этом стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Обе палаты парламента Соединенного Королевства в минувшую среду одобрили проект закона о сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit, спустя несколько часов данный документ подписала королева Елизавета II.

Соединенное Королевство стало независимым после 47 лет членства в Евросоюзе и спустя 4,5 года после проведенного референдума по Brexit.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, которому удалось довести переговоры по торговой сделке с Брюсселем до конца, ранее заявил, что покинув ЕС, Великобритания восстановила свою национальную независимость и вернула себе контроль над законами, границами, денежными средствами, торговлей и рыболовством.

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