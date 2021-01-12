Генпрокурор РФ поздравил коллег с профессиональным праздником

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поздравил коллег с Днем работника прокуратуры, отметив, что прокуроры всегда стояли на страже законности и защите интересов граждан, общества и государства.





«Органы прокуратуры – это прежде всего люди, сплоченный коллектив. История ведомства создана лучшими юристами России. Как и раньше их отличает не только уровень профессиональной подготовки, но и высокие этические и моральные качества. Верховенство закона – вот что является приоритетом нашей службы», - сказал Игорь Краснов.

Генпрокурор добавил, что от качества и оперативности прокурорской работы во многом зависит решение важнейших вопросов в жизни страны. На прокуроров возложен широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности государства, а в основе каждой из них лежит принцип справедливости.

«Не могу не сказать о наших уважаемых ветеранах. Во многом благодаря их знаниям и опыту мы успешно выполняем поставленные задачи. Заслуги тех, кто посвятил себя защите интересов граждан, общества и государства, отмечены на самом высоком уровне. Благодарю коллектив органов прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка», - сказал Игорь Краснов.

Он пожелал коллегам и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу.