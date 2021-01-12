Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генпрокурор РФ поздравил коллег с профессиональным праздником

Тамара Астапенкова
05:50 12.01.2021
В России 299 лет назад появился институт прокурорского надзора.
© Видео: пресс-служба Генпрокуратуры © Фото: пресс-служба Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поздравил коллег с Днем работника прокуратуры, отметив, что прокуроры всегда стояли на страже законности и защите интересов граждан, общества и государства.

«Органы прокуратуры – это прежде всего люди, сплоченный коллектив. История ведомства создана лучшими юристами России. Как и раньше их отличает не только уровень профессиональной подготовки, но и высокие этические и моральные качества. Верховенство закона – вот что является приоритетом нашей службы», - сказал Игорь Краснов.

Генпрокурор добавил, что от качества и оперативности прокурорской работы во многом зависит решение важнейших вопросов в жизни страны. На прокуроров возложен широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности государства, а в основе каждой из них лежит принцип справедливости.

«Не могу не сказать о наших уважаемых ветеранах. Во многом благодаря их знаниям и опыту мы успешно выполняем поставленные задачи. Заслуги тех, кто посвятил себя защите интересов граждан, общества и государства, отмечены на самом высоком уровне. Благодарю коллектив органов прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка», - сказал Игорь Краснов.

Он пожелал коллегам и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:56 В стране и мире
В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли 8 человек
04:04 В стране и мире
Видео
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
03:28 В стране и мире
Видео
В Иркутске сообщили о трех афтершоках после землетрясения в Монголии
00:00 В стране и мире
Видео
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
23:40 В стране и мире
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.