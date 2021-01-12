В район крушения индонезийского Boeing прибыло судно для поиска самописцев

В район крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 в Яванском море прибыло научно-исследовательское судно со спецоборудованием на борту, которое поможет определить координаты черных ящиков. Об этом сообщил представитель Агентства по оценке и применению технологий Джоко Сантосо.

Девятого января пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в Яванское море недалеко от Джакарты. На борту находились 56 пассажиров, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа.

По словам представителя Агентства по оценке и применению технологий, на борту судна находятся 20 специалистов ведомства, которые будут работать со спецоборудованием, в том числе с беспилотным подводным аппаратом.

«Имеющиеся технологии позволяют запеленговать бортовые самописцы и определить их точные координаты. После чего информация будет передана водолазам для обследования предполагаемого места», -приводит ТАСС слова Сантосо.

Известно, что в воскресенье был определен район возможного нахождения черных ящиков. Однако водолазы пока не сумели их обнаружить. На месте крушения самолета продолжают поднимать его обломки. По словам специалистов, подводные течения могут унести в другие районы фрагменты лайнера и самописцы.