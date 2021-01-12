Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В район крушения индонезийского Boeing прибыло судно для поиска самописцев

Тамара Астапенкова
05:18 12.01.2021
На борту находятся 20 специалистов со спецоборудованием, в том числе и беспилотным подводным аппаратом.
В район крушения индонезийского Boeing прибыло судно для поиска самописцев
© Фото: Veri Sanovri globallookpress

В район крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 в Яванском море прибыло научно-исследовательское судно со спецоборудованием на борту, которое поможет определить координаты черных ящиков. Об этом сообщил представитель Агентства по оценке и применению технологий Джоко Сантосо.

Девятого января пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в Яванское море недалеко от Джакарты. На борту находились 56 пассажиров, в том числе 10 детей и шесть членов экипажа.

По словам представителя Агентства по оценке и применению технологий, на борту судна находятся 20 специалистов ведомства, которые будут работать со спецоборудованием, в том числе с беспилотным подводным аппаратом.

«Имеющиеся технологии позволяют запеленговать бортовые самописцы и определить их точные координаты. После чего информация будет передана водолазам для обследования предполагаемого места», -приводит ТАСС слова Сантосо.

Известно, что в воскресенье был определен район возможного нахождения черных ящиков. Однако водолазы пока не сумели их обнаружить. На месте крушения самолета продолжают поднимать его обломки. По словам специалистов, подводные течения могут унести в другие районы фрагменты лайнера и самописцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:56 В стране и мире
В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли 8 человек
04:04 В стране и мире
Видео
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
03:28 В стране и мире
Видео
В Иркутске сообщили о трех афтершоках после землетрясения в Монголии
00:00 В стране и мире
Видео
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
23:40 В стране и мире
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.