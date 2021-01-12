Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности в день инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на 20 января. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Режим ЧС введен в Вашингтоне на две недели с 11 по 24 января. Ранее столичные власти ввели режим ЧС по собственной инициативе и обратились к Трампу за поддержкой, чтобы при необходимости получить федеральную помощь в обеспечении безопасности.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена в дополнение к усилиям округа по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с 59-й инаугурацией президента», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в США после штурма Капитолия возбуждено как минимум 25 дел, касающихся статей о внутреннем терроризме. По словам министра армии США Райана Маккарти, в Пентагоне имеются данные о возможных угрозах, которые исходят от потенциальных террористов, в день инаугурации Байдена.

Напомним, что 6 января, в день утверждения итогов выборов в Конгрессе, в Вашингтоне начались протесты. Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Сообщалось о гибели пяти человек. В результате демократы решили запустить процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу».