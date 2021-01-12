МЧС опубликовало кадры с места пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Из горящей квартиры в жилом доме в Екатеринбурге пожарные вынесли на руках пять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Отмечается, что всего из здания были эвакуированы 90 человек, из них с помощью масок и дыхательных аппаратов спасены 52.

«В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России», - сообщили в экстренной службе.

Там добавили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Распространение огня за пределы квартиры спасатели не допустили.

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Вскоре открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 9 единиц спецтехники, 30 человек личного состава.

Ранее СМИ сообщали, что в результате произошедшего скончались 8 человек, в том числе ребенок.