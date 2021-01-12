Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МЧС опубликовало кадры с места пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Иван Линдеманн
04:13 12.01.2021
Отмечается, что всего из здания были эвакуированы 90 человек, из них с помощью масок и дыхательных аппаратов спасены 52.
МЧС опубликовало кадры с места пожара в жилом доме в Екатеринбурге
© Фото: МЧС России

Из горящей квартиры в жилом доме в Екатеринбурге пожарные вынесли на руках пять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Отмечается, что всего из здания были эвакуированы 90 человек, из них с помощью масок и дыхательных аппаратов спасены 52.

«В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях. На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России», - сообщили в экстренной службе.

Там добавили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Распространение огня за пределы квартиры спасатели не допустили.

© МЧС России

Вскоре открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 9 единиц спецтехники, 30 человек личного состава.

Ранее СМИ сообщали, что в результате произошедшего скончались 8 человек, в том числе ребенок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:56 В стране и мире
В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли 8 человек
04:04 В стране и мире
Видео
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
03:28 В стране и мире
Видео
В Иркутске сообщили о трех афтершоках после землетрясения в Монголии
00:00 В стране и мире
Видео
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
23:40 В стране и мире
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.