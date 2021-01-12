В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли 8 человек

В Екатеринбурге в многоквартирном доме на улице Рассветная, 7 произошел пожар. По данным портала Е1, в результате погибли 8 человек, в том числе ребенок.

Отмечается, что остальных жильцов - это 52 человека, из них 9 детей, - эвакуировали. На месте пожара организован оперативный штаб МЧС.

Спасатели приступили к проверке квартир. К дому прибыли психологи для работы с пострадавшими и родственниками погибших.

В региональном МЧС ситуацию пока никак не прокомментировали, заявив, что информация уточняется.