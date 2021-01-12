Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после блокировки Трампа в Twitter и Facebook

Иван Линдеманн
03:41 12.01.2021
Cо среды, 6 января, по воскресенье, 10 января, мессенджер загрузили около 545 тысяч американцев. Это почти втрое больше, чем в тот же период предыдущей недели.
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после блокировки Трампа в Twitter и Facebook
© Фото: Christoph Hardt via www.imago-im globallookpress

Российский мессенджер Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

По данным издания, со среды, 6 января, по воскресенье, 10 января, Telegram загрузили около 545 тысяч американцев. Это почти втрое больше, чем в тот же период предыдущей недели.

Отмечается, что одной из причин стала блокировка аккаунтов действующего президента США в Twitter, Facebook и отключения социальной сети Parler. Также специалисты утверждают, что число скачиваний могло увеличиться из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Американские онлайн-сервисы и соцсети начали банить аккаунты президента США и его сторонников после беспорядков в Капитолии, которые произошли 6 января, в день утверждения итогов голосования. Например, в Twitter объяснили, что страница Трампа была навсегда заблокирована «в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:28 В стране и мире
В Иркутске сообщили о трех афтершоках после землетрясения в Монголии
00:00 В стране и мире
Видео
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
23:40 В стране и мире
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
21:03 В стране и мире
Резолюция об импичменте Трампа получила необходимую поддержку демократов для одобрения в палате представителей
20:34 В стране и мире
В Минюсте рассказали, какие новые наказания могут ввести за нарушение ПДД
Популярное
Популярное
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.