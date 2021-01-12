Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после блокировки Трампа в Twitter и Facebook

Российский мессенджер Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

По данным издания, со среды, 6 января, по воскресенье, 10 января, Telegram загрузили около 545 тысяч американцев. Это почти втрое больше, чем в тот же период предыдущей недели.

Отмечается, что одной из причин стала блокировка аккаунтов действующего президента США в Twitter, Facebook и отключения социальной сети Parler. Также специалисты утверждают, что число скачиваний могло увеличиться из-за новой политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Американские онлайн-сервисы и соцсети начали банить аккаунты президента США и его сторонников после беспорядков в Капитолии, которые произошли 6 января, в день утверждения итогов голосования. Например, в Twitter объяснили, что страница Трампа была навсегда заблокирована «в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию».