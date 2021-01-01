«Аэрофлот» открывает продажу субсидированных билетов на Дальний Восток, в Калининград и Крым

«Аэрофлот» открывает продажу билетов на субсидированные государством рейсы в ряд российских городов на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба российского авиаперевозчика.

«"Аэрофлот" открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь», - сказано в сообщении.

Отмечается, что тарифы распространяются на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономклассе обслуживания и будут действовать до 31 декабря текущего года.

Льготные билеты смогут приобрести: россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для мужчин) или старше 55 лет (для женщин); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы либо ребенка-инвалида; многодетные семьи.

Купить такие билеты можно будет обратившись в работающий в круглосуточном режиме контакт-центр «Аэрофлота», в офисах собственных продаж перевозчика, а также в уполномоченных агентствах.