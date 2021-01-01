В Москве назвали число родившихся в новогоднюю ночь младенцев

В Москве в новогоднюю ночь появилось на свет 49 новорожденных. Среди них 28 мальчиков и 21 девочка, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

«Замыкающий» 2020 год младенец родился в 23:50 в роддоме при городской клинической больнице №1 имени Пирогова. Первый новорожденный москвич в 2021 году появился на свет в 00:25 в роддоме при городской клинической больнице имени Виноградова.

Отмечается также, что 31 декабря в роддоме при городской клинической больнице №29 имени Баумана состоялись 11-тысячные роды.

В департаменте здравоохранения добавили, что в новогодние праздники роддома столицы работают в обычном режиме. Семьи, рождение ребенка в которых пришлось на этот период, получают набор для новорожденного в подарок или денежную выплату – на выбор. Кроме того, свидетельство о рождении можно получить сразу после выписки, если родители уже определились с именем.