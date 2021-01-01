Эксперт назвала главное отличие поддельного алкоголя

Покупая алкоголь в крупной розничной сети, можно быть уверенным в его легальности. Главным индикатором безопасности спиртных напитков теперь является место их продажи, заявила директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

По ее словам, оборот незаконного алкоголя сейчас можно встретить только в нелегальном сегменте торговли, где спиртное могут продать даже ночью.

«В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учет стал обязательным для всех продавцов на территории России», – объяснила Буняева агентству «Прайм».

Собеседница издания уточнила, что ни одна торговая сеть теперь не станет рисковать репутацией и нарываться на громадные штрафы и лишение лицензии ради сомнительной выгоды от продажи «левой» водки.