Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвала главное отличие поддельного алкоголя

Анна Касаткина
02:35 01.01.2021
Оборот незаконного алкоголя сейчас можно встретить только в нелегальном сегменте торговли, отметила специалист.
Эксперт назвала главное отличие поддельного алкоголя
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости

Покупая алкоголь в крупной розничной сети, можно быть уверенным в его легальности. Главным индикатором безопасности спиртных напитков теперь является место их продажи, заявила директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

По ее словам, оборот незаконного алкоголя сейчас можно встретить только в нелегальном сегменте торговли, где спиртное могут продать даже ночью.

«В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учет стал обязательным для всех продавцов на территории России», – объяснила Буняева агентству «Прайм».

Собеседница издания уточнила, что ни одна торговая сеть теперь не станет рисковать репутацией и нарываться на громадные штрафы и лишение лицензии ради сомнительной выгоды от продажи «левой» водки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.