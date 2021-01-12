В Иркутске сообщили о трех афтершоках после землетрясения в Монголии

Три повторных подземных толчка были зафиксированы после землетрясения на границе России с Монголией. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Ранее в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре сообщили о землетрясении магнитудой 6,8, эпицентр которого располагался в 271 километре к юго-западу от российского города Ангарска.

«12 января в 05.32 (иркутское время) в Иркутской области было зарегистрировано сейсмособытие до 5 баллов с эпицентром на территории Монголии с последующими афтершоками в 6.02, в 6.44, в 7.02», - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС в Instagram.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на территории Монголии, недалеко от поселка Турт на озере Хубсугул. По данным МЧС, в Иркутской области разрушений и пострадавших нет.