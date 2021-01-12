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Названа неизлечимая болезнь, при которой пропадает обоняние

Тамара Астапенкова
02:09 12.01.2021
По мнению ученых, этот симптом может появиться за десять лет до того, как будет диагностировано заболевание.
Названа неизлечимая болезнь, при которой пропадает обоняние
© Фото: Jeremy Maude moodboard, Globallookpress

Потеря обоняния, которую сейчас называют одним из проявлений коронавирусной инфекции, является ранним симптомом неизлечимой болезни Паркинсона. Об этом сообщает британское издание Express.

По данным Фонда Паркинсона, за несколько лет до появление тремора или других проблем, связанных с координацией, люди жалуются на потерю обоняния. По мнению ученых, этот симптом может появиться за десять лет до того, как будет диагностировано заболевание.

По словам специалистов, данный симптом фиксируется не у всех пациентов с этим недугом. Однако по последним исследованиям, примерно 90% людей с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи.

Ранее биолог рассказал о связи потери обоняния при коронавирусе и поражении мозга. По его словам, потеря обоняния свидетельствует о нарушении барьера, который защищает центральный отдел нервной системы. Он также напомнил, что у пациентов с болезнью Альцгеймера примерно за год-два до постановки диагноза также пропадает обоняние.

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