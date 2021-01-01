В Москве гололед сохранится до вечера 2 января

Гололед в Москве будет присутствовать до девяти часов вечера 2 января. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21:00 часа 1 января с сохранением до 21:00 часа 2 января местами по Москве ожидается гололед, гололедица», - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали автолюбителям значительно снижать скорость при движении, а также увеличивать дистанцию и избегать внезапных маневров, в том числе обгонов и перестроений.

Ранее в столичном Департаменте транспорта предупредили москвичей, что в городе до конца 1 января на дорогах ожидается гололедица. И призвали водителей к осторожности и внимательности.