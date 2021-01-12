Десять сотрудников Капитолия попали под следствие из-за возможной причастности к беспорядкам

Как минимум два офицера полиции Капитолия США были отстранены от должности, еще более десяти находятся под следствием по подозрению в причастности к беспорядкам во время штурма здания Конгресса. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Полиция Капитолия изучает всех участников, которые потенциально могли оказать содействие демонстрантам», - сказал изданию член палаты представителей Тим Райан.

Ранее на фоне массовых беспорядков в отставку ушел глава полиции Капитолия. Протесты начались 6 января, в день утверждения итогов выборов в Конгрессе. Сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. В результате погибли 5 человек. А демократы обвинили в произошедшем Дональда Трампа. Теперь они планируют начать в отношении действующего президента процедуру импичмента.