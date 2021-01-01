Назначен врио начальника управления ГИБДД по Москве

Временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Москве стал полковник полиции Алексей Диокин. Это следует из данных, опубликованных на сайте госавтоинспекции.

До этого должность с ноября 2019 года занимал Юрий Дроганов. Вечером в пятницу, 1 января, ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о его увольнении.

По данным агентства, соответствующий указ подписал президент. Причину отставки собеседник не назвал.

Службу в органах внутренних дел Дроганов начал в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. С сентября 1996 года он стал занимать руководящие должности.