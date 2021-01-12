После штурма Капитолия в США возбудили более 160 дел

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 дел после штурма Капитолия, который осуществили сторонники Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно.

«За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга», - приводят его слова РИА Новости.

При этом количество открытых дел в скором времени может достичь нескольких сотен. Этого не исключил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

«Числа возрастут в геометрической прогрессии», - сказал он.

Шервин добавил, что обвинения предъявлены уже по 70 делам.

Штурм Капитолия произошел 6 января, в день утверждения итогов голосования в США в Конгрессе. Сторонники действующего президента ворвались в здание. В результате беспорядков погибли пять человек. Теперь демократы намерены запустить в отношении Дональда Трампа процедуру импичмента. Они считают его виновным в подстрекательстве к мятежу.